اعتقال 6 فلسطينيين بالضفة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 6 فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 6 فلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في شمال الضفة الغربية، اندلعت مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال لمخيم جنين، حيث داهمت قواته عددًا من المنازل، واعتقلت الأسير المحرر عز الدين الحردان الذي أفرج عنه قبل ثلاثة أشهر، كما اعتقلت الشاب محمود الدبعي، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

وفي محافظ الخليل، داهم الجنود المنطقة الجنوبية بالمدينة، واعتقلوا الشاب محمد أبو حية بعد اقتحام منزله وتفتيشه، كما داهموا بلدة إذنا غرباً داهم الجنود منزل الأسير زياد عواد، وقاموا بعمليات تفتيش داخله، علمًا أنه أحد محرري صفقة وفاء الأحرار، وأعيد اعتقاله والحكم عليه بالسجن المؤبد بعد تنفيذه عملية مسلحة.