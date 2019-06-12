محمد بن زايد يواصل زيارته لألمانيا ويلتقي ميركل وعمدة برلين الأربعاء

يواصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لليوم الثاني زيارته إلى ألمانيا التي بدأها أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ظهر اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمقر المستشارية الذي يبعد مسافة قصيرة جدا عن بوابة براندنبورغ.

ويعقد الجانبان جلسة مباحثات قصيرة قبل أن يتحدثا إلى وسائل الإعلام.

وقبلها يجتمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عمدة برلين مايكل مولر، ويزوران معاً في تمام الساعة 11:25 بالتوقيت المحلي النصب التذكاري لضحايا هجوم برلين الإرهابي الذي وقع في يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، وراح ضحيته 12 قتيلاً، فضلاً عن 48 مصاباً.

وفي تمام الساعة 11:50 يزورالشيخ محمد بن زايد آل نهيان بصحبة مولر بوابة "براندنبورج" التاريخية، وسط برلين، ويلتقطان صوراً تذكارية، وفق بيان لمكتب عمدة برلين.

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وفي المساء، يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وميركل مجددا في عشاء عمل، يتناولان خلاله العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن الأوضاع بالشرق الأوسط.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التقى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بالعاصمة الألمانية برلين في أول أيام زيارته.





ووصل الشيخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء الثلاثاء، إلى برلين، في زيارة تاريخية تستمر يومين، يلتقي خلالها كذلك المستشارة أنجيلا ميركل.

وتُعَد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السادسة له إلى ألمانيا؛ حيث زارها في أعوام 2006 و2009 و2012 و2014 و2016، فيما زارت ميركل الإمارات 3 مرات في أعوام 2007 و2010 و2017.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في آخر زيارة إلى ألمانيا، مايو/أيار 2016، مباحثات مع ميركل تضمنت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها، بما يخدم مصالحهما المشتركة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتنموية والتعليمية، فضلاً عن قضايا الشرق الأوسط خاصة القضية السورية، وملف مكافحة الإرهاب والتطرف وملفات اليمن وليبيا.