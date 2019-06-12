السيسي يحضر اليوم افتتاح المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

محمد الجالى
يحضر اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، افتتاح أعمال المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذى تستمر أعماله لمدة يومين.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، إن المنتدى ينعقد بناءً على المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى، فى يناير العام الماضى 2018، أثناء مشاركته فى القمة الافريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه فى مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الافريقى.
وأضاف السفير بسام راضى، أن المنتدى يمثل ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات...
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