ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل

كتب ــ محمود طه حسين

ننشر أسماء الطلبة المقبولين مبدئيا بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة.

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، إنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس تباعاً وفقاً لاحتياجات المدارس، محدد بها مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور...