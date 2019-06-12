وزير الخارجية القطري: مذبحة وحشية وقعت في السودان الأسبوع الماضي

وصف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني فض الاعتصام الذي وقع الأسبوع الماضي، أمام ​القيادة​ العامة للجيش ​السودان​ي في ​الخرطوم​، بأنها "مجزرة وحشية"، مشيراً إلى أن "مذبحة وحشية وقعت في السودان الأسبوع الماضي، واصفا السودان بأنه حيوي للمنطقة بأسرها".

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