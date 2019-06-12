سلطات فنزويلا تعتقل 17 شخصا وتتهمهم بمحاولة القيام بإنقلاب ضد مادورو

أعلن النائب العام في ​فنزويلا​ وليام صعب أنه "تم توقيف 17 شخصا وتوجيه الاتهام لهم بمحاولة القيام "بانقلاب في الانتفاضة الفاشلة في 30 نيسان ضد الرئيس ​نيكولاس مادورو​"، موضحا أنه "يجري التحقيق مع 34 شخصا، 17 منهم تم اعتقالهم وتوجيه الاتهام لهم بالقيام بمحاولة انقلاب".

وأورد صعب أيضا معلومات بشأن الاعتقالات على خلفية هجوم مفترض ب​طائرة​ من دون طيار خلال عرض عسكري في آب، والذي قال مادورو إنها كانت محاولة اغتيال، مشيرا الى أنه "تم توجيه التهم لـ38 شخصا، 31 منهم تم توقيفهم وسبعة آخرون يواجهون إجراءات أخرى".

ورفعت الجمعية التأسيسية المؤيدة لمادورو، الحصانة عن 15 من نواب المعارضة لدعم الانتفاضة الفاشلة التي قادها رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة ​خوان غوايدو​ .

ومن بين الذين اعتقلوا ووجه لهم الاتهام نائب غوايدو، إدغار زمبرانو، فيما النواب الـ14 الآخرين إما لجأوا إلى بعثات دبلوماسية أو فروا من البلاد أو تواروا عن الأنظار.