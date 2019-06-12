موقع أميركي: أبوظبي تجنّد رجل أعمال للتجسس على البيت الأبيض

كشف موقع "إنترسبت" الأميركي، أن "السلطات ​الإمارات​ية كلفت رجل الأعمال الإماراتي راشد آل مالك بالتجسس على إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ونقل معلومات بشأن سياساته في ​الشرق الأوسط​"، مشيراً إلى أن "أجهزة ​الاستخبارات الأميركية​ خلصت إلى أن آل مالك عمل كمصدر استخباراتي لصالح الإمارات طوال عام 2017".

ولفت إلى أن "مشغلي آل مالك في المخابرات الإماراتية طلبوا منه إرسال ​تقارير​ بشأن قضايا لها عواقب على الإمارات من قبيل المواقف داخل إدارة ترامب حيال ​الإخوان المسلمين​، وكذلك الجهود الأميركية للتوسط بين ​السعودية​ والإمارات وقطر، فضلاً عن الاجتماعات بين مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان".