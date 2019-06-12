مسؤول ايراني نفى هروب ضباط كبار من الحرس الثوري واعتقال آخرين بتهمة التجسس

نفى المتحدث باسم الحرس الثوري ال​إيران​ي رمضان شريف "فرار عديد من قادة ​الحرس الثوري الإيراني​ خارج إيران، واعتقال آخرين بتهمة ​التجسس​"، قائلا: "إنها تكتيكات أعداء استغلت التغييرات الأخيرة في قيادة الحرس الثوري الإيراني لنشر ​شائعات​".

ولفت إلى أن "المعنيين "ينشطون في وظائف جديدة ويؤدون مهام جادة".