نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف "فرار عديد من قادة الحرس الثوري الإيراني خارج إيران، واعتقال آخرين بتهمة التجسس"، قائلا: "إنها تكتيكات أعداء استغلت التغييرات الأخيرة في قيادة الحرس الثوري الإيراني لنشر شائعات".
ولفت إلى أن "المعنيين "ينشطون في وظائف جديدة ويؤدون مهام جادة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني نفى هروب ضباط كبار من الحرس الثوري واعتقال آخرين بتهمة التجسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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