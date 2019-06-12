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مسؤول ايراني نفى هروب ضباط كبار من الحرس الثوري واعتقال آخرين بتهمة التجسس

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نفى المتحدث باسم الحرس الثوري ال​إيران​ي رمضان شريف "فرار عديد من قادة ​الحرس الثوري الإيراني​ خارج إيران، واعتقال آخرين بتهمة ​التجسس​"، قائلا: "إنها تكتيكات أعداء استغلت التغييرات الأخيرة في قيادة الحرس الثوري الإيراني لنشر ​شائعات​".

ولفت إلى أن "المعنيين "ينشطون في وظائف جديدة ويؤدون مهام جادة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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