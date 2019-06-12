ترامب أكد استمرار الدعم الأميركي لحرب التحالف العربي ضد الحوثيين

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "مواصلة ​الجيش الاميركي​ تقديم مختلف أنواع الدعم للتحالف العربي بقيدة ​السعودية​ الذي يحارب ​الحوثيين​ في ​اليمن​"، مشيراً إلى أن "​القوات​ المسلحة الأميركية، في دور غير قتالي، واصلت تقديم مشورة عسكرية ومعلومات محدودة ولوجستيات وغير ذلك من أوجه الدعم للقوات الإقليمية التي تقاتل التمرد الحوثي في اليمن"، موضحا أن "​القوات الأميركية​ موجودة في السعودية من أجل هذه المهمة".

وشددت على أن "هذا الدعم لا يقحم القوات الأمريكية في القتال ضد الحوثيين، وذلك وفقا لقانون صلاحيات الحرب العائد للعام 1973، والذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في العمليات في الخارج دون موافقة ​الكونغرس​".