ترامب يؤكد استمرار الدعم الأميركي لحرب التحالف العربي ضد الحوثيين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواصلة جيش بلاده "تقديم مختلف أنواع الدعم للتحالف العربي بقيادة السعودية والذي يحارب الحوثيين في اليمن"، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة الأميركية واصلت تقديم مشورة عسكرية ومعلومات محدودة ولوجستيات وغير ذلك من أوجه الدعم للقوات الإقليمية".
وشددت ترامب على أن "هذا الدعم لا يقحم القوات الأميركية في القتال ضد الحوثيين، وذلك وفق قانون صلاحيات الحرب العائد للعام 1973، والذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في العمليات في الخارج دون موافقة الكونغرس".
وكان ترامب قد استخدم حق النقض (الفيتو) لإسقاط قرار للكونغرس يقضي بإنهاء الدعم الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.
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