ترامب يؤكد استمرار الدعم الأميركي لحرب التحالف العربي ضد الحوثيين

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مواصلة جيش بلاده "تقديم مختلف أنواع الدعم للتحالف العربي بقيادة ​السعودية​ والذي يحارب ​الحوثيين​ في ​اليمن​"، مشيرًا إلى أن "​القوات المسلحة​ الأميركية واصلت تقديم مشورة عسكرية ومعلومات محدودة ولوجستيات وغير ذلك من أوجه الدعم للقوات الإقليمية".

وشددت ترامب على أن "هذا الدعم لا يقحم ​القوات الأميركية​ في القتال ضد الحوثيين، وذلك وفق قانون صلاحيات الحرب العائد للعام 1973، والذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في العمليات في الخارج دون موافقة ​الكونغرس​".

وكان ترامب قد استخدم ​حق النقض​ (الفيتو) لإسقاط قرار للكونغرس يقضي بإنهاء الدعم الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.