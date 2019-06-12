عراقجي: لا أمن واستقرار بالمنطقة من دون وقف الحرب الاقتصادية على إيران

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي بأن "الحظر الاقتصادي الأميركي ضد إيران يستهدف المنطقة كلها"، لافتًا إلى أنه "لا يمكن توقع الأمن والاستقرار في المنطقة من دون وقف الحرب الاقتصادية".
وأوضح عراقجي أن "القضية النووية الايرانية هي القضية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تم حلها وأثمرت عن الاتفاق عبر التفاوض والدبلوماسية إلا أن أميركا خرجت منه لأسباب غير منطقية وغير مفهومة"، مشيرًا إلى أن "أميركا هي الآن في حرب اقتصادية مع إيران وهذا هو السبب الأساس في تصعيد التوترات في المنطقة".
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