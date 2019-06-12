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مقتل 19 شخصا على الأقل في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب الصين

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أفادت وكالة أنباء ​الصين​ ​الجديدة​ عن مقتل 19 شخصا على الأقل في ​فيضانات​ ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب الصين، مشيرة الى أنه في مقاطعة غوانغشي المحاذية ل​فيتنام​، تسببت أمطار استمرت أسبوعا في فيضانات في ست مدن ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وتضرر أكثر من 570 ألف شخص.

وأكدت الوكالة انهيار منازل وتضرر محاصيل. ومن المتوقع تواصل هطول ​الأمطار​ الغزيرة الخميس، بحسب مكتب الأرصاد المحلي.

وفي مقاطعة غوانغدونغ المجاورة، قضى سبعة أشخاص واعتبر شخص في عداد المفقودين فيما دمرت الأمطار طرقا ومنازل، بحسب الوكالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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