أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة عن مقتل 19 شخصا على الأقل في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب الصين، مشيرة الى أنه في مقاطعة غوانغشي المحاذية لفيتنام، تسببت أمطار استمرت أسبوعا في فيضانات في ست مدن ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وتضرر أكثر من 570 ألف شخص.
وأكدت الوكالة انهيار منازل وتضرر محاصيل. ومن المتوقع تواصل هطول الأمطار الغزيرة الخميس، بحسب مكتب الأرصاد المحلي.
وفي مقاطعة غوانغدونغ المجاورة، قضى سبعة أشخاص واعتبر شخص في عداد المفقودين فيما دمرت الأمطار طرقا ومنازل، بحسب الوكالة.
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