النشرة: اجواء هادئة وطبيعية تسود الانتخابات الرسمية في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا ان ​الامتحانات الرسمية​ للشهادة المتوسطة البريفيه تجري في صيدا وسط اجواء هادئة وطبيعية واجراءات امنية اتخذها ​الجيش اللبناني​ في محيط المراكز و​قوى الامن الداخلي​ عند مداخلها.

وقد تقدم للامتحانات ٢٨١٥ طالب وطالبة موزعين على ١٢ مركزا في صيدا. بينما بلغ عدد المراكز في ​الزهراني​ خمسة مراكز و في صور ١٤ مركزا ومركزا واحداً في جزين وخصص مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في صيدا وآخر في صور تم تجهيزهما بكافة المستلزمات الخاصة.

وامتحن ​الطلاب​ في يومها الاول بمواد التاريخ والتربية والكيمياء على ان تستمر حتى ١٧ الجاري.

وتفقد رئيس المنطقة التربوية باسم عباس مراكز الاعلام دون ابلاغ كل الصحافيين بذلك.