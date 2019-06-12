افاد مراسل "النشرة" في صيدا ان الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة البريفيه تجري في صيدا وسط اجواء هادئة وطبيعية واجراءات امنية اتخذها الجيش اللبناني في محيط المراكز وقوى الامن الداخلي عند مداخلها.
وقد تقدم للامتحانات ٢٨١٥ طالب وطالبة موزعين على ١٢ مركزا في صيدا. بينما بلغ عدد المراكز في الزهراني خمسة مراكز و في صور ١٤ مركزا ومركزا واحداً في جزين وخصص مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في صيدا وآخر في صور تم تجهيزهما بكافة المستلزمات الخاصة.
وامتحن الطلاب في يومها الاول بمواد التاريخ والتربية والكيمياء على ان تستمر حتى ١٧ الجاري.
وتفقد رئيس المنطقة التربوية باسم عباس مراكز الاعلام دون ابلاغ كل الصحافيين بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اجواء هادئة وطبيعية تسود الانتخابات الرسمية في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.