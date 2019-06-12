غسان مخيبر: المطلوب أن يكون القضاء مستقلا ونزيها و فاعلا

لفت النائب السابق ​غسان مخيبر​ في حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" مع الزملية نوال ليشع عبود إلى أن "معظم ​القضاة​ توقفوا عن الاعتكاف وأمنوا لهذه السلطة انها ستكون مدافعة عن حقوقهم وهناك انعدام ثقة من السلطة بالسلطة القضائية وعدم ثقة من الناس وهذه الحال لا يمكن أن تكمل وصرخة ​القضاء​ هي لاصلاح الواقع والمطلوب أن يكون القضاء مستقلا ونزيها و فاعلا"، مشيراً إلى ان " حالة اعتكاف القضاة تشير الى تدني وإنعدام الثقة لدى السلطات والناس وصرخة القضاة هي للاصلاح والمطلوب هو ان يتحول القضاء الى سلطة وانا متضامن مع القضاة قلباً وقالباً".

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