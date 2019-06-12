قرم: سيدر ليس رؤية بل مجموعة مشاريع للمتعهدين والمتنفذين في البلد

رأى وزير المالية الأسبق ​جورج قرم​ أن "الطريقة التي تمشي فيها الأمور ​المالية العامة​ منذ سنوات غريبة، فليس هناك إحترام للإنتظام الدستوري في تطبيق وصياغة وتقديم ​الموازنة​"، مشيرا الى "أننا في نصف شهر حزيران وما زال هناك مناقشات في ​الحكومة​ و​مجلس النواب​ حول أرقام الموازنة، وهذا الأمر شاذ وكان يجب تقديم الأرقام في أيلول من العام الماضي".

ولفت قرم في حديث إذاعي الى أنه "لو كان هناك رؤية إقتصادية لكانت الأمور أسهل، فسواء في ​مؤتمر سيدر​ أو في الموازنة لا يوجد أي رؤية تنموية حول السياسية الإقتصادية وأهدافها"، معتبرا أن "​لبنان​ منذ سنوات يعيش اجراءات غير مدروسة"، مضيفا: "سيدر ليس رؤية بل مجموعة مشاريع للمتعهدين والمتنفذين في البلد".