انطلاق الامتحانات الرسمية للشهادات المتوسطة في كافة المناطق

انطلقت منذ قليل ​الامتحانات الرسمية​ للشهادات المتوسطة في كافة المناطق وستمتد لغاية اربعة ايام.

وكان وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب قد أكد ان "​الامتحانات الرسمية​ ستكون هادئة وراقية"، مشيراً الى أن "الامتحانات لا أقرر سهولتها او صعوبتها بل هناك لجان تعرف مصلحة أبنائها".

وأوضح شهيب "أننا نريد ان يكونوا ​الطلاب​ فرحين أثناء ذهابهم للإمتحانات، وأهم ما في الأمر الهدوء الذي يعطي لكل طالب حقه".