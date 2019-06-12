انطلقت منذ قليل الامتحانات الرسمية للشهادات المتوسطة في كافة المناطق وستمتد لغاية اربعة ايام.
وكان وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب قد أكد ان "الامتحانات الرسمية ستكون هادئة وراقية"، مشيراً الى أن "الامتحانات لا أقرر سهولتها او صعوبتها بل هناك لجان تعرف مصلحة أبنائها".
وأوضح شهيب "أننا نريد ان يكونوا الطلاب فرحين أثناء ذهابهم للإمتحانات، وأهم ما في الأمر الهدوء الذي يعطي لكل طالب حقه".
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الامتحانات الرسمية للشهادات المتوسطة في كافة المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.