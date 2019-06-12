رئيس المنطقة التربوية بالنبطية جال على عدد من مراكز الامتحانات في النبطية

انطلقت ​الامتحانات الرسمية​ في النبطية للشهادة المتوسطة " البريفة " حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين 2336 طالبا وطالبة توزعوا على 11 مركزا في مدينة النبطية ومنطقتها ، وذلك باشراف مباشر من رئيس المنطقة التربوية في ​محافظة النبطية​ أكرم ابو شقرا حيث تولى ​الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​ توفير الامن والاستقرار في محيط وداخل حرم المراكز فيما تجمع ذوو الطلاب خارج المركز للاطمئنان على اولادهم .

وأفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية ​أكرم أبو شقرا​ جال على عدد من مراكز الامتحانات في النبطية حيث اطلع على سير الامتحانات من المراقبين العامين ووصفها بأنها طبيعية وانه لم تسجل اية مشكلة لوجستية ، مؤكدا ان الامتحانات تجرى للمرة الاولى بواسطة الكاميرات الموصولة ب​وزارة التربية​ و​التعليم العالي​ .

وقال ابو شقرا ان هذه الكاميرات هي لمصلحة التلميذ وهي لزيادة الاطمئنان ونحن في محافظة النبطية كنا نحصد نتائج مميزة للطلاب الذين كانوا يحلون في المراتب العشر الاولى وهو ما عودنا عليه طلابنا ، ونتوقع في هذه الامتحانات ان نحصد نتائج مماثلة للعام الماضي والنبطية حاضرة جبل عامل ومدينة العلم والعلماء ومدينة العالم ​حسن كامل الصباح​ والعالم رمال رمال ، وأعتقد ان طلاب المدينة والمنطقة والمحافظة يسيرون على خطى الصباح ورمال في التحصيل العلمي وفي تحقيق النتائج المميزة على مستوى لبنان .

ونوه ابو شقرا بدور الجيش و​القوى الامنية​ التي تتولى الاشراف على مراكز الامتحانات ، منوها بدور وزير التربية والتعليم العالي الاستاذ ​اكرم شهيب​ ومدير عام الوزارة الاستاذ ​فادي يرق​ على رعايتهم وسهرهم لانجاح الامتحانات الرسمية في لبنان .

اشارة الى انه لم يسمح لاي اعلامي الدخول الى مراكز الامتحانات لانهم غير مزودين بتصاريح من وزارة التربية تخولهم الدخول الى تلك المراكز وناشد الاعلاميون في النبطية وزير التربية والتعليم العالي الاستاذ اكرم شهيب تزويدهم بتصاريح تسمح لهم القيام بدورهم المهني والدخول الى اي مركز لتصوير الطلاب واعداد ​تقرير​ صحفي للمؤسسات الاعلامية عن سير الامتحانات.