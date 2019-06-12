عبدالله: قرار منع اعلانات المتممات الغذائية قفزة نوعية باطار حماية صحة الناس

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ ان قرار وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​ المتعلق بمنع اعلانات المتممات الغذائية، يشكل قفزة نوعية في اطار حماية صحة الناس ووقف الاستخدام المفرط لها دون أية رقابة. بانتظار معاليه لوقف بازار منتحلي صفة التجميل واعلاناتهم وتشويههم للمواطنات ولضيفات ​لبنان​، وتشديده على تطبيق القانون الذي يرعى هذا الملف.

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