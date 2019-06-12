النشرة: إجراءات أمنية مشددة تزامنت مع الامتحانات الرسمية بحاصبيا

انطلقت صباح اليوم ​الامتحانات الرسمية​ للشهادة المتوسطة البروفيه في منطقة ​حاصبيا​ على أن تستمر أربعة أيام وتوزع ​الطلاب​ على الصفوف في مبني ثانوية حاصبيا الرسمية وتكميلية حاصبيا الرسمية للبنات وذلك في أجواء هادئة فرضتها ​القوى الأمنية​ من جيش وقوى امن داخلي في محيط المركزين وداخلهما ومنعت اي كان وعموما كانت الأسباب من دخولهما بما فيهم مندوبي وسائل الإعلام

وفي ​مرجعيون​ توزع الطلاب أيضا على الثانوية الرسمية التكميلية الرسمية وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ لتأمين حسن سير الامتحانات وتأمين أجواء هادئة ومريحة للطلاب.