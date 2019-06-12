النشرة: إجراءات أمنية مشددة تزامنت مع الامتحانات الرسمية بحاصبيا

انطلقت صباح اليوم الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة البروفيه في منطقة حاصبيا على أن تستمر أربعة أيام وتوزع الطلاب على الصفوف في مبني ثانوية حاصبيا الرسمية وتكميلية حاصبيا الرسمية للبنات وذلك في أجواء هادئة فرضتها القوى الأمنية من جيش وقوى امن داخلي في محيط المركزين وداخلهما ومنعت اي كان وعموما كانت الأسباب من دخولهما بما فيهم مندوبي وسائل الإعلام
وفي مرجعيون توزع الطلاب أيضا على الثانوية الرسمية التكميلية الرسمية وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش وقوى الأمن الداخلي لتأمين حسن سير الامتحانات وتأمين أجواء هادئة ومريحة للطلاب.
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