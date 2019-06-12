جمارك مطار بيروت تضبط 11 كيلوغراماً من الكوكايين المهرب

ضبطت جمارك ​مطار بيروت الدولي​ 11 كيلوغراما من ​الكوكايين​ المهرب بواسطة مسافر لبناني قادم من قطر حيث استبدل حقيبته بحقيبة مسافر آخر قادم من ​البرازيل​ عبر الخطوط القطرية لعدم إثارة الشبهات.

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