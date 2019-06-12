أسترالي يقر بالذنب في جريمة اغتصاب وقتل طالبة من عرب إسرائيل

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سيدني: أقر أسترالي عمره 20 عامًا بالذنب الأربعاء في جريمة اغتصاب وقتل طالبة من عرب إسرائيل في ملبورن، في هجوم أثار مخاوف إزاء مدى الحماية التي تتمتع بها النساء في ثاني أكبر المدن الأسترالية.

واغتصبت الشابة آية مصاروة (21 عامًا) وقتلت خلال عودتها إلى منزلها في ملبورن في منتصف ليل 16 يناير. وعثر مارة على جثتها بين شجيرات قرب محطة القطار.

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ألقت الشرطة القبض على كودي هيرمان، ووجّهت إليه الاتهام بارتكاب الجريمة بعد أيام على وقوعها. وأقر هيرمان بالذنب بتهمتي الاغتصاب والقتل أمام المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا. ومن المقرر عقد جلسة الحكم في مطلع أكتوبر.

أحدثت جريمة اغتصابها وقتلها صدمة لدى الأستراليين، وأثارت موجة حزن واستياء، دفعت الآلاف إلى المشاركة في مسيرات وتجمعات تكريمًا لها.

شهدت ملبورن في السنوات القليلة الماضية عددًا من الهجمات العنيفة ضد النساء، ما طرح تساؤلات عن مدى الحماية التي تتمتع بها النساء في الشوارع العامة في أستراليا، والجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز السلامة في المدن الكبرى.