دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper سقوط مجموعة «الطائر الأسود» في قبضة الشرطة الفرنسية

أسقطت الشرطة الفرنسية مجموعة يمنية متطرفة، خططت لاستهداف دور العبادة، وأوضح تليفزيون «بي إف إم» الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن تحقيقًا استمر عدة أشهر أدى إلى إلقاء القبض على المجموعة (خمسة أشخاص).

واستمر التحقيق بين سبتمبر 2018 ومايو 2019، وأشارت المعلومات إلى أن المجموعة كانت تخطط لشن هجمات على مسلمين ويهود، وأن من بين المشتبه بهم، شرطي متطوع يسكن في منطقة جرونوبل.

وتضم المجموعة قاصر (15 عامًا)، وجميعهم ينتهجون أفكار اليمين المتطرف، وأشارت المعلومات إلى أن المجموعة أطلقت على أنفسهم اسم L’Oiseau Noir أو (الطائر الأسود) وتواصلوا عبر منتدى إلكتروني.

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وناقشت المجموعة خطط استهداف المؤتمر السنوي المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (Crif).

وبينت المعلومات عثور المحققين على كلاشينكوف، ومواد متفجرة، ومسدس من طراز جلوك، وبندقية.

ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها «بي إف إم»، كان أحد أفراد المجموعة معينًا في الشرطة بموجب عقد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.