مراكش.. سرقة سائحتين أجنبيتين على بُعد امتار قليلة من القصر الملكي

تعرضت سائحتين أجنبيتين، كانتا تقومان بجولة سياحية مشيًا على الأقدام، على بعد أمتار قليلة من القصر الملكي، بحي “بريمة” للنشل والسرقة، بعدما تعرض لهن، شخصان كانا على متن دراجة نارية من نوع الخفيف.
وعاين “اليوم24” الواقعة قبل أن تهرع دورية من مشاة الشرطة، بسرع نحو السائحتان لتفقذ حالهم، إذ انهارت احداهن بالبكاء جراء الصدمة التي لحقتهم، وكشفت “إلين” وهي جد متوترة لـ”اليوم24″ أن حقيبتها كانت بها نقوذ وهاتف محمول وأوارق مختلف، ولم يتنسى للموقع التأكد من جنسية السائحتين.
وربط مصدر مطلع، الحادثة باعتبار أن منطقة “بريمة” تُجاور حي “الملاح” الشعبي، إذ أكد أن بعضًا من اللصوص يتخذون من الحي غطاء واقي لتحركاتهم وعمليات السرقة التي يقومون بها، مشيرًا إلى أن المنطقة التي سُرقت فيها السائحتين، تتوفر على كاميرات مراقبة على امتداد الشارع، من المجرح أن تكونَ سجلتَ الواقعة.
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