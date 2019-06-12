بدءا من تموز: قيادة الدراجة الكهربائية بعد اجتياز امتحان سياقة نظري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن يُباشر بالعمل وفق النظام الجديد الخاص بمستقلي الدراجات الكهربائية في البلاد، إذ لن يُسمح لهم بدءا من مطلع الشهر المقبل بقيادة الدراجات الكهربائية في شوارع البلاد إلا بعد استصدار رخصة واجتياز امتحان سياقة نظري.

وقام نحو 200 شخص باجتياز الامتحان النظري واستصدار رخصة قيادة تؤهلهم لقيادة تلك الدراجات، في الآونة الأخيرة.

وبموجب القانون سيصبح الأمر ساري المفعول بدءا من الأول من تموز/ يوليو المقبل، ويتوجب على كل شخص من مستقلي الدراجات الكهربائية اجتياز الامتحان النظري إذا كان بحوزة السائق رخصة قيادة سارية المفعول، وفي حال لم يكن بحوزته رخصة قيادة سيُطلب منه حمل شهادة تُثبت اجتيازه لامتحان السياقة النظري.

يذكر الإشارة إلى أن الدراجات الكهربائية انتشرت بين الشباب في المجتمع العربي، في الآونة الأخيرة، وباتت تشكل مصدر قلق للأهالي وخطورة كبيرة على سلامة سائقيها، في ظل غياب ثقافة الالتزام بقوانين السير وأنظمة المرورية، وبعد التطور الذي طرأ على الدرجات الكهربائية من حيث الإمكانيات، كوسيلة بديلة للسيارات، وتفادي أزمات السير.