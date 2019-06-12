مصرع عامل دهسا قرب كفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل من قرية بيتا قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية مصرعه في حادث دهس تعرض له خلال عمله في قرب مدينة كفر قاسم في منطقة المثلث الجنوبي، مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت مصادر طبية إن العامل هو حامد فايز أسعد (52 عاما) من قرية بيتا، جنوب نابلس، لقي مصرعه إثر حادث دهس تعرض له من قبل سيارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية قرب كفر قاسم.

وأضافت ذات المصادر أن ضحية حادث الدهس كان يعمل في مجال البناء، وهو أب لستة أبناء.

هذا، وساد الحزن والأسى مسقط رأس المرحوم أسعد بعد انتشار نبا مصرعه حين كان يعمل لتوفير لقمة العيس الكريم لأسرته.