استطلاع: 86% من مستخدمي الإنترنت يتأثرون بالأخبار الـ"مضللة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت نتائج استطلاع رأي دولي نُشر أمس الثلاثاء، أن معظم مستخدمي الإنترنت تأثروا بأخبار "مضللة"، وخصوصا تلك المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك.

وأبدى 86 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع رغبتهم أن تقوم الحكومات وشركات التكنولوجيا بالتصدي معا لهذه النشاطات التي تساهم في نمو عدم الثقة بالإنترنت، كما أنها تؤثر سلبا على الاقتصادات والحوار السياسي.

وحُملت الولايات المتحدة حصة الأسد من المسؤولية في نشر الأخبار المضللة، تليها روسيا ثم الصين، وفق استطلاع "ايبسوس" السنوي الذي يشارك فيه 25 ألف مستخدم للإنترنت في 25 دولة.

ويظهر أن الأخبار المضللة طاغية على موقع "فيسبوك"، لكنها موجودة أيضا على "يوتيوب" والمدونات و"تويتر"، بحسب ما توصل إليه القائمون على الاستطلاع.

وبيّنت نتائج الاستطلاع أيضا أن المستخدمين في مصر كانوا الأكثر سهولة في التعرض للخداع، بينما المشاركون في باكستان كانوا الأكثر تشككا.

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وكشفت النتائج توسّع الشعور بانعدام الثقة بشركات مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاظم القلق حول الخصوصية والتحيّزات المعدّة سلفا من خلال الخوارزميات التي تستخدمها شركات الإنترنت وتعتمد عليها لإعطاء أفضلية لمنشور على حساب آخر.

والاستطلاع الذي استند إلى مقابلات شخصية وأخرى عبر الإنترنت جرى بين 21 كانون الأول/ديسمبر 2018 و10 شباط/فبراير 2019 لحساب مركز ابتكار الحوكمة الدولية.

وقال المسؤول في المركز، فين أوسلير هامبسون، إن "استطلاع هذا العام للاتجاهات العالمية لا يؤكد فقط هشاشة الإنترنت، لكن أيضا نمو الشعور بعدم الارتياح لدى المستخدمين تجاه وسائل التواصل الاجتماعي والسلطة التي تفرضها هذه الشركات على حياتهم اليومية".