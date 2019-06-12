إصابة 4 جنود أتراك في اشتباكات مع العمال الكردستاني

وذكرت المصادر أن "اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والإرهابيين، بعد رفضهم نداءات من الأمن للاستسلام، ما أسفر عن إصابة 4 جنود".
وأشارت إلى أنه "تم نقل المصابين لمستشفى حكومي في تونجلي لتلقي العلاج، فيما تواصل قوات الأمن عملياتها".
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت مطلع الأسبوع عن قتل خمسة "إرهابيات" خلال حملة أمنية جرت في ولاية تونج إيلي شرقي البلاد، واستهدفت عناصر حزب العمال الكردستاني.
وتعتبر تركيا العمال الكردستاني جماعة إرهابية وتكافحه منذ أكثر من 30 عاما.
وأشارت إلى أنه "تم نقل المصابين لمستشفى حكومي في تونجلي لتلقي العلاج، فيما تواصل قوات الأمن عملياتها".
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت مطلع الأسبوع عن قتل خمسة "إرهابيات" خلال حملة أمنية جرت في ولاية تونج إيلي شرقي البلاد، واستهدفت عناصر حزب العمال الكردستاني.
وتعتبر تركيا العمال الكردستاني جماعة إرهابية وتكافحه منذ أكثر من 30 عاما.
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