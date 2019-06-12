من تقاطع باب المعظم.. 'ناس وناس' حاليا على السومرية وسومر اف ام

وبرنامج "ناس وناس" يحاول تسليط الضوء على ما يعانيه المواطنين من مشاكل خاصة الخدمات والروتين القاتل في انجاز المعاملات في الدوائر الحكومية وايصال صوتهم الى المسؤولين لحل تلك المشاكل، اضافة الى الكشف عن المشاريع المتلكئة.



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