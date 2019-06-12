الكشف عن اسباب تراجع خدمة الانترنت في العراق

وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ للاتصالات والمعلوماتية ﺑﺎﻟــﻮزارة ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ لصحيفة الصباح الرسمية، ان "ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻧﺔ المركز اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق واﻳﺮان ﺑﺄرﻣﻴﻨﻴﺎ وﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اوروﺑﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﻰ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋــﻤــﺎل المدنية ﻻﺣﺪى دول اﻟﺠﻮار، ﻣﺎ ادى اﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﺳﻌﺎت ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮاﻗﻊ 041 ﻛﻴﻜﺎ ﺑﺎﻳﺖ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد".واضاف انه "ﺗﻤﺖ اﻋــﺎدة ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ ﺳــﻌــﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ من ﻣﻨﺎﻓﺬ اﺧﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻟﻠﻮزارة ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ، ﻻﻋﺎدة ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻳﻀﺎ".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ذﻛﺮ الوكيل اﻻﻗﺪم ﻟﻠــﺸــﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اﻣﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ان وزارﺗﻪ "ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻟــﻬــﺎ، ﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ 60% ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻌــﺎت المقطوعة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أذرﺑﻴﺠﺎن وﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻌﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ الممر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻰ أرﻣﻴﻨﻴﺎ، وﻓﺘﺢ ﺳــﻌــﺎت اﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻣــﻨــﺎﻓــﺬ ﺑــﺪﻳــﻠــﺔ ﻟــﺴــﺪ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻳﺮاﻧﻲ"، ﻣﺆﻛﺪا اﻧﻪ "ﺗﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ 100% ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎت المفقودة وﺳﺘﻌﺎود ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت المقبلة".



وتابع ان "وزارته ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ اﻳــــﻘــــﺎف ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﻛﺸﻒ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ وﺻـــﺎدرت اﻻﺟــﻬــﺰة والمعدات وﻛــﺎﺑــﻼت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﺪ المهربين ﻟﻌﺪم ﺗــﻜــﺮارﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ مهربين، ﻛــﻤــﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟــــﻮزارة ﺑــﺤــﻤــﻼت ﻛــﺒــﻴــﺮة ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺟــﻬــﺎت ﻋـــﺪة ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻋــﻼم واﻻﺗﺼﺎﻻت وﺟﻬﺎز اﻻﻣــﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ".

واشار اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ الى ان وزارﺗﻪ "اﺳﺘﻨﻔﺮت ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻻداﻣﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺑﻤﺠﻤﻊ اﺗــﺼــﺎﻻت اﻟﻀﺒﺎط ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ زﻳـــﻮﻧـــﺔ واﻟــــﺤــــﺎوي ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻌـــﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ المنظومات اﻻﺗﺼﺎﻻﺗﻴﺔ المهمة ﻛــﺒــﺪاﻻت اﻟﺘﻮﺳﻂ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑــﻮاﺑــﺎت اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮاﺳﻞ وﺑﺪاﻟﺔ المشتركين، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ تأمين اﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ 800 ﺟﻬﺎز ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻌﺎت وﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ لمديرية اﺗـــﺼـــﺎﻻت اﻟــﺮﺻــﺎﻓــﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻴﺪة لمختلف المناطق".

وأصدرت وزارة الاتصالات، اول امس الاثنين، توضيحاً بشان تصنيف الانترنت في البلاد بالاسوأ عالمياً، مبينة ان ذلك يعود لعدم امتلاك بنى تحتية خاصة بعد تعرض الكثيرة منها الى التدمير على يد الجماعات الإرهابية في السنوات الماضية اضافة الى تهريب سعات الإنترنت وادخال سعات مهربة غير موثوقة أدت الى تدهور الخدمة الواصلة للمواطن.