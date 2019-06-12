الان تتابع مجلس الأمن الدولي يدين العنف في السودان ويطالب بوقفه فوراً والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نيويورك- الخليج 365:
أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أعمال العنف التي شهدها السودان مؤخرا ودعا إلى وقف فوري للعنف ضد المدنيين، في ظل تقارير عن قيام قوات الأمن بقتل العشرات من المتظاهرين السلميين هذا الشهر.
وأضاف المجلس في بيان صدر عقب اجتماع في نيويورك، جميع الأطراف المعنية بمواصل العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة التي تشهدها البلاد حاليا.
وشدد البيان على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان حماية كاملة للمدنيين وكذلك المساءلة والعدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن الدولي يدين العنف في السودان ويطالب بوقفه فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.