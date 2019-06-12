عاجل| الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية وتسقط عددا منها

كتب: أحمد حامد دياب

نقلت "سكاي نيوز" عن التلفزيون السوري، أن الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وتسقط عدداً منها.

وأكد التلفزيون السوري، أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن خسائر مادية ولايوجد خسائر بشرية في تل الحارة.