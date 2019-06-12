إنخفاض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 500 ليرة و98 أوكتان 400 ليرة

إنخفض سعر صفيحة ​البنزين​ 95 أوكتان 500 ليرة و98 أوكتان 400 ليرة، كما إنخفض سعر المازوت 600 ليرة وقارورة الغاز 300 ليرة. وبموجب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة حددت الاسعار كالتالي: -بنزين 95 اوكتان: 26000 الف ليرة -بنزين 98 اوكتان: 26700 ليرة -غاز: 13300 ليرة.

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