اعلن وزير ​الطاقة​ لإماراتي ​سهيل بن محمد المزروعي​ إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" قريبون من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج. وأضاف المزروعي في منتدى عام، أنه "بالنظر إلى مخزونات ​النفط​ الحالية فإن قيود الإنتاج يجب أن تظل قائمة أو تمديدها لنهاية العام على الأقل".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الإماراتي: أوبك بصدد الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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