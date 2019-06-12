وزير العدل التركي يبحث مع نظيره الأميركي قضايا ثنائية

بحث وزير العدل التركي عبد الحميد غُل مع نظيره الأميركي وليام بار، قضايا متعلقة بالعلاقات الثنائية.
وتناول اللقاء المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية، بما فيها المستجدات الخاصة بعملية تسليم زعيم منظمة "غولن" فتح الله غولن لأنقرة، إضافة إلى عمليات التعاون القضائي بين تركيا والولايات المتحدة.
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