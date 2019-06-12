وزير العدل التركي يبحث مع نظيره الأميركي قضايا ثنائية

بحث وزير ​العدل​ التركي عبد الحميد غُل مع نظيره الأميركي ​وليام بار​، قضايا متعلقة بالعلاقات الثنائية. وتناول اللقاء المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية، بما فيها المستجدات الخاصة بعملية تسليم زعيم منظمة "غولن" ​فتح الله غولن​ ل​أنقرة​، إضافة إلى عمليات التعاون القضائي بين ​تركيا​ و​الولايات المتحدة​.

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