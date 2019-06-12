موقع أميركي: الولايات المتحدة تقرر إرسال 1000 جندي إضافي إلى بولندا

أفاد موقع "ديفينس ون" الاميركي بأن "​السلطات الأميركية​ قررت إرسال ألف جندي إلى ​بولندا​ بالإضافة إلى 4 آلاف جندي أميركي هناك"، مشيراً إلى أنه "سوف تتعامل ​القوات​ الإضافية مع القضايا المادية والتقنية، ولن تشمل مهامها على واجبات القتال".

ولفت إلى أنه "سيتم الإعلان عن الاتفاقيات ذات الصلة اليوم الأربعاء خلال اجتماع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والرئيس البولندي ​أندريه دودا​ في ​البيت الأبيض​".