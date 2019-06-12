أفاد موقع "ديفينس ون" الاميركي بأن "السلطات الأميركية قررت إرسال ألف جندي إلى بولندا بالإضافة إلى 4 آلاف جندي أميركي هناك"، مشيراً إلى أنه "سوف تتعامل القوات الإضافية مع القضايا المادية والتقنية، ولن تشمل مهامها على واجبات القتال".
ولفت إلى أنه "سيتم الإعلان عن الاتفاقيات ذات الصلة اليوم الأربعاء خلال اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس البولندي أندريه دودا في البيت الأبيض".
كانت هذه تفاصيل خبر موقع أميركي: الولايات المتحدة تقرر إرسال 1000 جندي إضافي إلى بولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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