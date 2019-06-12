مسؤول أميركي: إدارة ترامب تحث السعودية على التقدم بالتحقيق بمقتل خاشقجي

أعلن مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" للانباء أن "إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تحث السعودية على إحراز مزيد من التقدم بالتحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي"، مؤكداً أن "مقتل خاشقجي لا يزال "قضية ساخنة جدا، وعلى السعوديين "ن يأخذوها على محمل الجد".
ولفت إلى أنه "على السعودية إكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حلول الذكرى السنوية الأولى للجريمة في تشرين الاول المقبل، دون أن يوضح ما ستؤول إليه العواقب إن لم تتمكن الرياض من تحقيق ذلك".
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