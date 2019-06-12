الاناضول: إصابة 4 جنود أتراك باشتباكات مع مسلحين شرقي البلاد

أفادت وكالة "الاناضول" التركية عن "إصابة 4 جنود أتراك خلال اشتباكات مع مسلحين، بريف ولاية تونجلي شرقي البلاد"، مشيرةً إلى أن "قوات الأمن التي تواصل عملياتها للقضاء على العناصر الإرهابية في ريف مدينة تونجلي، اشتبكت مع مجموعة إرهابية".
وأشارت إلى أن "اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والإرهابيين، بعد رفضهم نداءات قوات الأمن بالاستسلام، ما أسفر عن إصابة 4 جنود"، لافتةً إلى "نقل المصابين للمستشفى الحكومي في تونجلي لتلقي العلاج، فيما تواصل قوات الأمن عمليتها ضد الإرهابيين".
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