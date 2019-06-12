رئيس وزراء مالي: 24 طفلا بين ضحايا مذبحة عرقية

أكد رئيس وزراء مالي بوبو سيسيه في أثناء تفقد موقع شهد مذبحة عرقية هذا الأسبوع أنه كان هناك 24 طفلا على الأقل من بين نحو 100 شخص قتلوا خلال المذبحة وإن كثيرين منهم أصيبوا بأعيرة نارية في الظهر.

وقال: "كل ضحايا الرعب والوحشية هؤلاء يذكروننا بمسؤوليتنا كزعماء للعمل على تعزيز ​الأمن​ والتعجيل بتحقيقه". وأضاف "سلام على أرواح ضحايا الشقاق والكراهية الأبرياء هؤلاء".

هذا وداهم مهاجمون يعتقد أنهم من جماعة فولاني العرقية قرية سوبان دا بوسط مالي التي تقطنها عرقية دوجون يومي الأحد والاثنين. وقتل المهاجمون 95 شخصا على الأقل وأحرقوا منازل بالكامل في تصعيد لهجمات الثأر العرقي التي اجتاحت مالي هذا العام.