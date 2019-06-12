أعلنت جمعية الهلال الأحمر التونسي أن "سفينة تقل 75 مهاجرا أغلبهم من بنغلادش ما زالت عالقة قبالة السواحل التونسية بعد أن رفضت السلطات السماح لها بالرسو في موانئها منذ 12 يوما"، مشيرةً إلى أن "المهاجرين عالقون في البحر منذ 12 يوما قبالة سواحل جرجيس بعد أن رفضت سلطات تونس السماح للسفينة المصرية التي أنقذتهم بالرسو في موانئها".
ولفتت إلى أن "وضعهم مقلق"، مشيرة إلى أن "64 مهاجرا من المجموعة على متن السفينة من بنغلادش بينما البقية من المغرب ومصر والسودان".
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الهلال الأحمر التونسي: السلطات ترفض استقبال مهاجرين عالقين قبالة السواحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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