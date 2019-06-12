لافروف: اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يلتئم الشهر الحالي

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ عن "عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي خلال الشهر الحالي"، موضحاً أن "الاجتماع الدوري القادم للجنة المشترکة حول "خطة العمل المشترك الشاملة سيعقد هذا الشهر على مستوى كبار المسؤولين السياسيين لدى الدول الاعضاء في الاتفاق".

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