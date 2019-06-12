شهيب: فتحنا باب التسوية للمدارس المخالفة ولكنهم لم يتقدموا واكدت قبل بنه لا إستثناءات هذه السنة

توجه وزير التربية ​أكرم شهيب​ إلى الطلّاب، قائلا: "​الامتحانات الرسمية​ للشهادة المتوسطة انطلقت، وأقول للطلاب لتكن قلوبكم مطمئنة الامتحانات ليست صعبة، ركزوا على مسابقاتكم ولا تلتفتوا لكل حملات التشويش والتضليل"، مشيراً إلى ان "الاسئلة وزعت على التلاميذ والعمل في الوزارة يسير بالشكل الصحيح من ليل الامس وستكون النتائج كما نحن نرجو".

وفي حديث إذاعي، أشار شهيب إلى "اننا فتحنا باب التسوية للمدارس المخالفة ولكنهم لم يتقدموا وكنت اكدت سابقا بانه لا توجد إستثناءات هذه ​السنة​"، لافتاً إلى "حرمان المئات من التلاميذ من تقديم الامتحانات الرسمية"، قائلا: "لا نعرف العدد الدقيق لهؤلاء التلاميذ وهذه ​المدارس​ لم ترسل أي أوراق من قبل لتسوية أوضاعها".