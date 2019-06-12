واكيم: باسيل يتمادى في إستخدام هيبة السلطة ليمارس ألاعيبه التي تودي بلبنان الى المهالك

رأى عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، أن "حديث رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ يوم أمس، طال علاقتة بـ"التيار الوطني الحر" وبرئيسه وزير الخارجية ​جبران باسيل​"، مشيرا الى أنه "ليس هناك إتفاقا على كيفية إدارة البلد، وباسيل يتمادى في إستخدام هيبة السلطة ليمارس ألاعيبه التي تودي ب​لبنان​ الى المهالك".

ولفت واكيم في حديث إذاعي الى أن "الحريري أخذ أمس موقفا على المستوى السياسي والمواقف بحال طبقت تنعكس ايجابا على تصحيح المسار والكرة عند الحريري"، مشددا على "أننا جميعا متمسكون ب​التسوية الرئاسية​ لكن لا نعرف الى أين الامور ذاهبة".

واعتبر أنه "إذا تدخل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بطريقة أو بأخرى يبقى هو رئيس الجمهورية والرئيس الفعلي للوطني الحر وبالتالي يمكن أن يوجه باسيل"، مضيفا: "نحن في وضع إقتصادي مالي سيء جدا وكافة المعالجات هي ذر للرماد في العيون".