دعا المدير العام ل​وزارة التربية والتعليم العالي​ رئيس اللجان الفاحصة ​فادي يرق​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "كل ​طلاب الشهادة المتوسطة​ إلى الاطمئنان لأن وزارة التربية والتعليم العالي حريصة على تأمين كل التسهيلات لهم لكي يخوضوا امتحاناتهم بهدوء وراحة. بالتوفيق للجميع".

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كانت هذه تفاصيل خبر يرق لطلاب الشهادة المتوسطة: الوزارة حريصة على تأمين كل التسهيلات لخوض الامتحانات بهدوء وراحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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