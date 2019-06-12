اخبار العالم

باسيل طلب من وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة البريطانية مواصلة مساعدة الجيش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استهل وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ زيارته الى لندن بلقاء مع وزير الدولة لشؤون ​القوات المسلحة​ مارك لانكاستر تناول موضوع المساعدات التي تقدمها بريطانيا للجيش اللبناني من معدات وتدريبات . وطالب الوزير باسيل الوزير لانكاستر بمواصلة برنامج مساعدة الجيش و​قوى الامن الداخلي​ ,كذلك عرض الوزيران الاوضاع في ​الشرق الاوسط​ .

بعد ذلك توجه الوزير باسيل الى مكاتب شبكة تلفزيون "سي ان ان" في لندن حيث جال على اقسامها وحل ضيفا على برنامج الاعلامية هلا غوراني,ثم توجه الوزير باسيل الى مجلس العموم البريطاني حيث التقى رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ النائب طوم توغندهات فعرضا لقضايا المنطقة من سوريا الى العراق ف​اليمن​ وتوقفا مطولا عند ما يعرف ب​صفقة القرن​ وانعكاساتها على ​القضية الفلسطينية​ .

وختم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يومه الاول في لندن بلقاءين مع صحيفتي ​الغارديان​ و​الفايننشال تايمز​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل طلب من وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة البريطانية مواصلة مساعدة الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا