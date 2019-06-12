باسيل طلب من وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة البريطانية مواصلة مساعدة الجيش

استهل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته الى لندن بلقاء مع وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة مارك لانكاستر تناول موضوع المساعدات التي تقدمها بريطانيا للجيش اللبناني من معدات وتدريبات . وطالب الوزير باسيل الوزير لانكاستر بمواصلة برنامج مساعدة الجيش وقوى الامن الداخلي ,كذلك عرض الوزيران الاوضاع في الشرق الاوسط .
بعد ذلك توجه الوزير باسيل الى مكاتب شبكة تلفزيون "سي ان ان" في لندن حيث جال على اقسامها وحل ضيفا على برنامج الاعلامية هلا غوراني,ثم توجه الوزير باسيل الى مجلس العموم البريطاني حيث التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب طوم توغندهات فعرضا لقضايا المنطقة من سوريا الى العراق فاليمن وتوقفا مطولا عند ما يعرف بصفقة القرن وانعكاساتها على القضية الفلسطينية .
وختم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يومه الاول في لندن بلقاءين مع صحيفتي الغارديان والفايننشال تايمز.
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