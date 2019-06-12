حوري: الحريري تحدث أمس كرجل دولة وغلب المصلحة الوطنية على أي مصلحة ضيقة

لفت مستشار رئيس ​الحكومة​ ​عمار حوري​ في حديث إذاعي إلى أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ تحدث في مؤتمره الصحفي أمس كرجل دولة وغلب المصلحة الوطنية ومصلحة البلد مصلحة اللبنانيين على أي مصلحة ضيقة وفي نفس الوقت قدم توصيفا للازمات التي مررنا بها في الاسابيع الماضية وتحدث عن الغضب في شارعه ووسطه وقال أننا لم نبقى ساكتين عن المس بالكرامات و​الدستور​ والاعراف وهذا كلام من يغلب مصلحة وطنية ومن يغلب تمسكه بالعتدال والمحافظة على ​المناصفة​ وبناء ​الدولة​ وصيغة ​الحياة​ المشتركة على أي شيء".

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