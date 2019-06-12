داوود شارك في أعمال المؤتمر الدولي "ثقافة 2030"

واصل وزير الثقافة ​محمد داوود داوود​ زيارته للصين الشعبية، حيث شارك في أعمال المؤتمر الدولي "ثقافة 2030" المنعقد في مدينة ميشان ​الصين​ية تحت عنوان "التنمية - الحضرية ومستقبل القرى والمدن التاريخية"، حيث ألقى كلمة لبنان في المؤتمر، أكد فيها على "العلاقة وثيقة بين الثقافة والتنمية المستدامة"، مقدما شرحا عن ‏إستراتيجية خطة النهوض الثقافي التي اعدتها وزارة الثقافة في لبنان والتي" ترتكز على الإستثمار في المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في المواقع الأثرية والتاريخية على كامل مساحة الوطن".

والتقى الوزير داوود على هامش أعمال المؤتمر، الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية في منظمة الأونيسكو ارنستو راميرز، وكان اللقاء مناسبة جرى فيه عرض لسبل تفعيل العلاقة بين لبنان والمنظمة. كما التقى نظيره الاكوادوري راوول الفريدو بيريز توريس.

وكانت العلاقات اللبنانية الصينية، لا سيما مع مقاطعة سيشوان محور لقاء الوزير داوود مع حاكم المقاطعة ين لي ونائبه يانغ تشين يينغ.