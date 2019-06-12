كنعان: اذا كان العمل البرلماني بنظر البعض مسرحية فما المطلوب؟

سأل عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "اذا كان العمل البرلماني الرقابي الذي عمل على اكتشاف واصلاح الخلل الكبير في ​المالية العامة​ والتوظيف وانعدام الرقابة على الانفاق والبصم على الاستدانة خارج الاصول بنظر البعض مسرحية فما المطلوب؟ البصم؟".

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