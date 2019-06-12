الآلاف يتظاهرون في هونغ كونغ ضد قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين

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هونغ كونغ: تظاهر الآلاف في وسط هونغ كونغ الأربعاء، وتمكنوا من إغلاق طريقين رئيسيين، في استعراض للقوة ضد مشروع قانون للحكومة يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.

كانت المدينة قد شهجت خلال عطلة نهاية الأسبوع أكبر مسيرة احتجاجية منذ عودتها إلى السيادة الصينية عام 1997، حيث طالبت حشود قدّرها المنظمون بأكثر من مليون شخص بإلغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين، الذي تدعمه بكين.

وأقدم آلاف المتظاهرين، ومعظمهم من الشباب، الذين يرتدون ملابس سوداء، على إغلاق طريقين رئيسيين، بالقرب من مقار حكومية بحواجز معدنية، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وأعاد إلى الذاكرة حركة "إحتلوا هونغ كونغ" عام 2014 التي أغلقت مساحات كبيرة من المدينة لشهور.

تصدت شرطة مكافحة الشغب للمتظاهرين قبل ساعات فقط من بدء مناقشة مشروع القانون الأربعاء في قراءة ثانية، كما هو مقرر، ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي في 20 يونيو.

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استخدم رجال الشرطة رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين أمام مقر البرلمان، ولوّحوا لهم بلافتات تحذرهم من استعدادهم لاستخدام القوة في حال لم يتوقفوا عن الحشد.

لم تنجح كل هذه الحشود غير المسبوقة في التأثير على الرئيسة التنفيذية كاري لام، التي رفضت كل الدعوات إلى سحب أو تأخير المصادقة على القانون.

ويفترض أن يسمح النص بعمليات التسليم إلى أي قضاء لا وجود لاتفاق ثنائي معه، بما في ذلك إلى الصين القارية. وتؤكد سلطات هونغ كونغ أنّ القانون سيسد فراغًا قانونيًا، وسيسمح بألا تكون المدينة بعد اليوم ملاذًا لبعض المجرمين.

أعربت حكومات غربية عن قلقها من مشروع القانون، حيث حذرت الولايات المتحدة في هذا الأسبوع من أن مشروع القانون سوف يعرّض الناس لخطر "النظام القضائي المتقلّب في الصين". وردت بكين الثلاثاء عبر تصريح لمسؤول في وزارة الخارجية قال فيه إن الصين "تعارض بحزم التدخل في شؤون هونغ كونغ".