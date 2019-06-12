وزير الدفاع الأميركي يدعو إلى الحيادية السياسية في الجيش

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واشنطن: وجّه وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان الثلاثاء مذكرة إلى جميع موظفي البنتاغون، يطلب فيها منهم الحفاظ على الحيادية السياسية، وذلك بعد مزاعم عن طلب البيت الأبيض إبقاء سفينة حربية تحمل اسم السناتور جون ماكين بعيدًا عن أنظار الرئيس دونالد ترمب خلال زيارته الأخيرة لليابان.

قال شاناهان في مذكرته، التي وصلت إلى موظفي البنتاغون والمسؤولين العسكريين خارج البلاد، "جميع موظفي وزارة الدفاع، سواء كانوا من الجنود أم الموظفين المدنيين، يقسمون اليمين من أجل حماية دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه". أضاف "مهمتنا في الدفاع عن الأمة وحمايتها غير مسيّسة".

وأكد شاناهان الأحد أن البيت الأبيض طلب إبقاء المدمّرة "جون ماكين" بعيدًا عن ناظري الرئيس دونالد ترمب خلال زيارته اليابان، باعتبار أن السناتور ماكين كان من أشد منتقديه.

اتصل فريق الرئيس بالأسطول السابع الأميركي المتمركز في اليابان، وأعطى "توجيهاته بأن يتم حجب +يو إس إس جون إس ماكين+ عن المشهد". وعندما سئل عن المذكرة، قال شاناهان للصحافيين "ما أردت فعله بعد الحالة المتعلقة بماكين هو تذكير الجميع بأننا لن نقوم بتسييس الجيش". ولفت إلى أنه "ليس من الخطأ التذكير بذلك".

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وكانت لترمب علاقة سياسية صدامية مع ماكين، بطل حرب فييتنام الذي توفي في أغسطس الماضي، بعد إصابته بسرطان في الدماغ.

ماكين الذي حظي باحترام كبير في الولايات المتحدة، وترشح مرتين للرئاسة، سحب دعمه لترمب في انتخابات عام 2016، ومنع إمرار نظام ترمب الصحي في الكونغرس عام 2017.

حتى بعد وفاة ماكين، استمر ترمب بالإعراب عن مشاعره تجاهه بشكل واضح، حيث قال "لم أكن يومًا من المعجبين بماكين، ولن أكون أبدًا".

وعندما خرجت إلى العلن المزاعم بشأن طلب البيت الأبيض حجب المدمّرة ماكين عن الأنظار، أكد ترمب أنه لم يأمر بذلك، مضيفًا أن من "آخر اهتماماته" إن كانت هناك مدمرة تابعة للبحرية تحمل اسم ماكين.

