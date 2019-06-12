شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة الأسبق: ضوابط الأعلى للإعلام تحرص على مصلحة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، أهمية الضوابط التى أعلنها المجلس الأعلى للإعلام قائلة: "إننا نحتاج فعلا لمزيد من تنظيم الأداء الإعلامى حتى يمكن للإعلام أن يؤدى رسالته الاجتماعية فى خدمة المجتمع الجمهور، ملتزما فى ذلك بالمعايير المهنية المتفق عليها، مراعيا أخلاقيات المهنة".

وأضافت عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق أن الضوابط كشفت الممارسات الإعلامية فى الفترة السابقة، خاصة بعد يناير 2011، عن الكثير من المشكلات والانتهاكات لهذه المعايير والأخلاقيات، مما ساهم فى بعض الأحيان فى الإضرار للوطن.

وأوضحت الدكتورة ليلى عبد المجيد أهمية تصدى المجلس الأعلى للإعلام لهذه المهمة، واصفة إياه بأمر إيجابى ويتفق مع ما أعطاه له القانون من اختصاصات لضبط الأداء الإعلامى وتطويره حرصا على مصلحة الوطن وحقوق المواطنين، متابعة: أتمنى أن يكون هناك تفهم ووعى من جانب القنوات لأهمية مراعاة ذلك، وأرجو أن يكون هناك تعريف واضح لبرامج التوك شو، وبالتالى يتم تحديد البرامج، وأوافق تماما على تحديد دور المقدم أو المذيع وعدم الطغيان على الضيف ومراعاة التخصص الخاص بالضيف والتدقيق فى اختيارهم، والتوقف عن الفوضى فى منح بعضهم صفات الخبرة كخبير استراتيجى أو غير ذلك بدون توافر الشروط الخاصة بذلك.